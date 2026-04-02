Messina, dove un tempo sorgevano baracche ora c’è un ‘rain garden’

Conclusa la rigenerazione urbana

Conclusi i lavori di rigenerazione urbana in via Macello Vecchio, a Messina, occupato fino al 2022 dalla baraccopoli. L’opera di risanamento, a cura della Struttura Commissariale, ha trasformato un’area fortemente degradata in una zona di grande valore storico tra viale Principe Umberto e la Soprintendenza ai Beni Culturali e ambientali, una delle zone panoramiche più belle di Messina.

Addio a via Macello Vecchio, benvenuta via Caravaggio

Dove c’erano le baracche addossate alle storiche mura di Carlo V oggi, grazie ai lavori realizzati, c’è spazio per un percorso pedonale immerso in un insieme di ‘rain garden’ che si conclude nell’anfiteatro davanti all’ex chiesa del Buon Pastore. L’importo per realizzare l’opera, dopo la perizia di variante, è stato di circa 1,8 milioni di euro. Via Macello Vecchio, così radicalmente trasformata, sarà intitolata a Caravaggio, come deciso dal consiglio comunale di Messina, che ha voluto evidenziare il legame tra il pittore e la città che influì profondamente nella sua carriera artistica.

Il lavoro di rigenerazione urbana

Il modello di rigenerazione urbana applicato dal sub commissario Santi Trovato nell’area può essere replicato in altre zone. Luoghi dove comunque non è prevista la riedificazione. Le demolizioni delle 15 baracche a ridosso delle mura rinascimentali e dell’Arco di Cristo sono iniziate nel 2022. I lavori, su progetto RTI Secured Solution, Pan associati e studio d’ingegneria Angelo Loggia, sono stati affidati al Consorzio nazionale cooperative Ciro Menotti di Ravenna ed eseguiti dalle imprese Emma Lavori Coop di San Cataldo ed Ars Costruzioni di San Filippo del Mela.