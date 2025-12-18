Messina, rissa alla festa di addio al celibato: arrestati 4 reggini

L'intervento della polizia

MESSINA – Rissa alla festa di addio al celibato a Messina, arrestati 4 reggini dalla polizia. Dovranno rispondere di lesioni personali aggravate in concorso e danneggiamento. Gli agenti delle volanti sono intervenuti in un locale dopo una telefonata al 112 in cui è stata segnalata una discussione animata e un’aggressione a due soggetti.

I poliziotti hanno ricostruito che quattro reggini appartenenti a un gruppo composto da sei persone, avevano aggredito fisicamente, senza alcun apparente motivo e in stato di ebbrezza, sia uno dei soci che un addetto alla sicurezza del locale. I due feriti ne avranno per tre e cinque giorni.

I quattro arrestati sono stati denunciati inoltre per aver danneggiato diverse suppellettili del locale. Altri due reggini appartenenti al gruppo sono stati denunciati concorso morale nel reato di lesioni personali aggravate e danneggiamento. Il Gip ha convalidato l’arresto e disposto, per tutti gli arrestati, la misura cautelare dell’obbligo di dimora nei rispettivi comuni di residenza.