 Salvini a Messina: ecco perchè la Lega ha consenso in Sicilia
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Messina, Salvini: la Lega ha consenso perchè fa autostrade, ferrovie e Ponte

Salvini a Messina
Decidi tu come informarti
su Google.
Aggiungi LiveSicilia
alle tue Fonti preferite:
quando cercherai
una notizia, ci troverai
più facilmente.
AGGIUNGI
Il vicepremier nella città dello Stretto a sostegno di Marcello Scurria
VERSO LE ELEZIONI
di
1 min di lettura

MESSINA – “Mai avrei immaginato di chiudere una giornata da leader della Lega a Reggio Calabria e poi a Messina. Se la Lega è arrivata in Sicilia questo si deve al fallimento di chi ha amministrato questa terra per decenni”. Lo ha detto Matteo Salvini alla cena elettorale di Messina, ieri sera a Palazzo della Seta.

“Pensare che sia Lega a fare le autostrade, le ferrovie e il Ponte nello Stretto è la migliore motivazione per chiedere e raccogliere consenso – ha continuato Salvini -. So per certo che a Reggio Calabria vinciamo le Comunali, a Messina si può vincere. Occorre avere tanta determinazione nel chiedere il voto a chi ha deciso di non recarsi alle urne. Così solamente ci giochiamo la partita per vincerla. Voglio tornare a Messina e trovare un sindaco, Marcello Scurria, che so che è a favore del Ponte, e non un sindaco come l’uscente che un giorno è a favore e l’indomani contro”. 

Leggi qui tutte le notizie di Messina
Si parla di: ·

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI