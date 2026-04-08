Messina, sequestrati 4 quintali di pesce senza tracciabilità

Elevate sanzioni per le aziende che lo commerciavano

MESSINA – I finanzieri di Messina hanno effettuato un sequestro di circa 400 kg di prodotti ittici tra tonno, pesce spada, Boga e Saraghi, totalmente privi della necessaria e relativa documentazione attestante la tracciabilità.

L’intero carico di prodotto ittico, trovato a bordo di alcuni furgoni, è stato sottoposto a sequestrato e, a seguito di visita sanitaria, la parte valutata idonea al consumo è stato devoluta in beneficenza e donato a diversi enti caritatevoli operanti sul territorio della città di Messina, la rimanente è stata inviata per lo smaltimento quale rifiuto organico.

Ai soggetti responsabili delle violazioni, sono state elevate le previste sanzioni amministrative pecuniarie per un totale di 4mila e 500 euro per la mancanza della documentazione che ne dimostrasse la filiera produttiva.