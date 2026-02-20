 Messina, sequestrati articoli di carnevale non a norma
Messina, sequestrati 45mila articoli di carnevale e giocattoli non a norma

Non presentavano indicazioni sul luogo d'origine, sul produttore, sulle istruzioni e la destinazione d'uso
I CONTROLLI
MESSINA – La guardia di finanza di Messina ha sequestrato oltre 45mila e 500 articoli di carnevale e giocattoli di vario tipo, non conformi ai requisiti previsti dalla legge.

Oggetto del provvedimento maschere, cappelli, colane di fiori, cerchietti luminosi accessori e decorazioni per il trucco, giocattoli ed altre tipologie di materiali (palline di naftalene e di gel trasparenti), senza indicazioni sul luogo d’origine, sul produttore, sulle istruzioni e la destinazione d’uso.

In alcuni casi i prodotti erano anche sprovvisti del marchio CE, necessario per attestare la conformità agli standard di sicurezza imposti dall’Unione Europea.

