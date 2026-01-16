Messina, sequestro da 1,6 milioni a un esponente del clan dei Tortoriciani

Il provvedimento eseguito dalla guardia di finanza

MESSINA – Beni per 1,6 milioni di euro sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza di Messina a un appartenente alla famiglia del clan dei “Tortoriciani”, attualmente in carcere in attesa del giudizio di primo grado, accusato di associazione per delinquere finalizzata all’indebita percezione di erogazioni pubbliche dell’Agea per il sostegno dell’attività agricola.

La Gdf ha dato seguito a un decreto di sequestro patrimoniale emesso dalla Sezione misure di prevenzione del tribunale di Messina, in accoglimento della proposta avanzata dalla Direzione distrettuale antimafia. Il sequestro riguarda partecipazioni di capitale sociale, una polizza ramo vita, 18 rapporti finanziari, 2 auto e 64 beni immobili, tra cui terreni per 460 ettari risultati nella disponibilità diretta e indiretta dell’indagato.