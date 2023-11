Messina Social City, Pergolizzi: “Assicurato il pagamento degli stipendi”

Mille dipendenti in attesa, le parole del presidente del consiglio comunale

MESSINA – “A seguito di diverse segnalazioni pervenute da parte di lavoratori della Azienda Messina Social City, in merito al pagamento dello stipendio del mese corrente, faccio presente di essermi subito attivato per la rapida risoluzione della problematica”. Sono le parole di Nello Pergolizzi, presidente del consiglio comunale, che manda un messaggio ai dipendenti della Messina Social City, preoccupati per il pagamento degli stipendi

Il messaggio di Pergolizzi

“Comunico che il Dipartimento Ragioniera – aggiunge Pergolizzi – ha già provveduto, con bonifico, al pagamento di una fattura di circa un milione euro in favore dell’azienda, nella giornata di venerdì scorso e che nella giornata odierna verrà emesso ulteriore bonifico istantaneo, di importo sufficiente – conclude – alla copertura per il pagamento degli stipendi”.

Messina, tutte le notizie