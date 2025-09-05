Messina, presta soldi a tassi usurai: arrestato un 55enne

Le vittime avevano chiesto soldi per poter far fronte alle proprie attività

MESSINA – La polizia ha arrestato in flagranza per usura un uomo di 55 anni. È accusato di aver prestato denaro a tassi esorbitanti a due imprenditori, un uomo e una donna. Da tempo in in serie difficoltà economiche.

Le vittime avevano chiesto soldi in contanti per poter far fronte alle proprie attività, ma il cinquantacinquenne, prima con fare gentile e successivamente in modo sempre più minaccioso, sfruttando lo stato di bisogno dei due, ha preteso, oltre al capitale, fortissimi tassi di interesse.

L’usuraio è stato preso subito dopo aver incassato da una delle due vittime una rata.