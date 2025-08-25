 Messina, tentato omicidio: arrestati marito e moglie
Messina, tentato omicidio di un indiano: arrestati marito e moglie

L'aggressione dopo aver rifiutato un rapporto sessuale con la donna
MESSINA – Avrebbero colpito con pugni al volto un cittadino indiano e poi al collo con i cocci di due bottiglie di vetro che avevano mandato in frantumi, ferendolo in maniera grave.

È l’accusa contestata a una coppia, un 45enne romeno e una serba di 40 anni, arrestata dalla polizia a Messina per tentato omicidio. La violenta aggressione, avvenuta piazza Lo Sardo e interrotta dall’arrivo delle Volanti della Questura, sarebbe scaturita dal rifiuto della vittima di avere un rapporto con la donna, come gli era stato chiesto dal romeno, che non conosceva.

Dopo le formalità di rito, gli arrestati, su disposizione della Procura di Messina, sono stati condotti in carcere in attesa dell’udienza di convalida davanti del gip.

