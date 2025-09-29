Messina, tragedia sul lavoro: operaio ucciso da un mezzo in manovra

La vittima è il titolare della ditta

MESSINA – Tragedia sul lavoro nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 29 settembre, a Messina nella zona artigianale di Larderia Inferiore. Un uomo di 62 anni, titolare della ditta, ha perso la vita mentre stava eseguendo alcuni lavori di ammodernamento nella sede di un’azienda impegnata nello smaltimento dei rifiuti.

Dalle prime ricostruzioni, il 61enne sarebbe stato travolto da un mezzo che stava effettuando una manovra. Alla guida del mezzo un altro uomo che non si sarebbe accorto della presenza del 61enne.

Sull’incidente mortale la Procura ha aperto un’inchiesta con l’ipotesi di reato di omicidio colposo.

Cisl: “Cordoglio e dolore”

Il segretario generale della Cisl Messina, Antonino Alibrandi, esprime il “cordoglio e dolore” del sindacato per la morte dell’operaio nell’area industriale di Larderia.

“Come organizzazione sindacale – afferma Alibrandi – quando si verificano eventi del genere riteniamo che sia una sconfitta per tutto il sistema del mondo del lavoro. La sicurezza, lo ribadiamo, deve essere la priorità di chi fa impresa, di chi lavora, di chi ha un ruolo nel controllo”.