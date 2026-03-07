 Messina, vuole vedere la salma di un parente: aggredisce la guardia giurata
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Messina, vuole vedere la salma di un parente: aggredisce la guardia giurata

L'uomo era ai domiciliari per rapina
sanità
di
1 min di lettura

MESSINA – Era ai domiciliari per rapina ma, di notte, ha saputo che un suo familiare era morto all’ospedale Piemonte di Messina e, violando il provvedimento restrittivo a cui era sottoposto, è andato al pronto soccorso pretendendo di vedere subito la salma.

Quando l’addetto alla vigilanza presente all’ingresso ha cercato di fermarlo, l’uomo lo ha colpito con un pugno in pieno volto. Il lavoratore è stato subito soccorso dai medici di turno, che lo hanno giudicato guaribile in otto giorni.

Sul posto sono arrivati ​​gli agenti di polizia che hanno bloccato l’aggressore. La direzione strategica dell’Irccs Piemonte ha “stigmatizzato l’atto di violenza” e ha espresso “vicinanza alla guardia giurata”.

Leggi qui tutte le notizie di Messina
Si parla di:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI