Alluvione nel Messinese, è polemica sui fondi bloccati

Il sindaco di Barcellona punta il dito sull'allagamento delle saie.

Palermo. “Il problema maggiore dell’Italia è la burocrazia: i danni più ingenti per il maltempo a Barcellona Pozzo di Gotto (Me) non sono venuti dai torrenti, ma dalle saie che si sono allagate e non sono in sicurezza, e hanno creato fiumi di fango. E dire che c’è un finanziamento bloccato da oltre un anno di oltre 15 mln di euro alla Regione che era proprio per la messa in sicurezza di queste saie ed è già esecutivo. Ne ho parlato col presidente della Regione Renato Schifani mi ha dato la sua disponibilità a sbloccare questo finanziamento”. Lo dice il sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto, Giuseppe Calabrò.

“Ieri – prosegue – grazie a lavori fatti in precedenza nel torrente Longano non è esondato, ma purtroppo le saie dove da 50 anni nessuno è intervenuto per regimentarle e metterle in sicurezza hanno creato seri problemi. Al momento si sta lavorando per liberare le strade, ieri abbiamo pensato soprattutto a mettere in salvo gli anziani spostandoli dalle loro abitazioni. Oggi pomeriggio sarà qui il capo della Protezione Civile regionale Salvatore Cocina e il prefetto di di Messina Cosima di Stani e con loro valuteremo gli interventi da fare e i danni”.