La Meta Catania Bricocity corsara a Pomezia

Una vittoria importante che restituisce i tre punti persi in casa al PalaCatania contro Pescara.

CATANIA. La Meta Catania Bricocity torna a vincere sbancando il campo di Pomezia grazie ad un doppio colpo tutto francese targato Nelson Lutin. Una vittoria importante che restituisce i tre punti persi in casa al PalaCatania contro Pescara.

Tarantino, nonostante gli impegni della nazionale, puntava subito su Tornatore ancora confermato tra i pali e su capitan Musumeci e roster iniziale completato da Pulvirenti, Vaporaki ed Alonso. Partiva bene la formazione di Tarantino con la giusta spinta e con il perfetto agonismo. Partenza che consegnava subito il vantaggio agli etnei grazie al colpo di Alonso che sotto misura pescava il colpo perfetto dall’area piccolo in mezzo al traffico. Pomezia reagiva e provava a stuzzicare la porta della Meta Catania ma Tornatore rispondeva in maniera superba in almeno tre occasioni. Rossazzurri che dopo la sfuriata dei padroni di casa riprendevano il pallino del gioco, tenevano possesso e gioco per poi bucare a otto minuti dal termine del primo tempo grazie a Pulvirenti bravo e lesto a depositare in gol un’incertezza di Molitierno. Dopo un minuto l’improvvisa traiettoria della punizione di Campoy che sorprendeva Tornatore riaprendo la partita. Gol di Pomezia subito rimbalzato dalla grandissima giocata di Nelson Lutin: il francese nello stretto sull’out di sinistra inventava una giocata perfetta con doppio sombrero e palla delicatamente depositata alle spalle di Molitierno per il nuovo +2. A uno dal termine super parata di Tornatore che diceva di no alla girata di Santos.

Nella ripresa ottima partenza dei padroni di casa che riuscivano a ritornare in gara grazie al gol di Matteus. Pomezia che ci credeva e nei primi sei minuti pressavano gli etnei nella loro metà campo, ma per fortuna degli etnei la misura dei tentativi non andava a buon fine. Meta Catania Bricocity però troppo passiva e Pomezia che stavolta riusciva a pareggiare i giochi a dieci dalla fine rimettendo in discussione il match. Gara appesa ad un filo, ma nel momento migliore di Pomezia, ecco ancora l’azione personale di Nelson Lutin, ancora perfetto a depositare sul secondo palo di Molitierno il nuovo vantaggio della Meta Catania. Secondi decisivi, ma la squadra di Tarantino nonostante il power play degli avversari non soffrivano e ad un secondo dalla fine la parata decisiva di Tornatore regalava i tre punti ai rossazzurri.

Di seguito il tabellino della gara:

FORTITUDO POMEZIA-META CATANIA 3-4 (1-3)

FORTITUDO POMEZIA: Molitierno, Divanei, Campoy, Jorge Santos, Matteus, Silveri, De Simoni, Lemos, Raubo, Mentasti, Dudu, Filippini. All. Fernandez

META CATANIA: Tornatore, Pulvirenti, Alonso, Vaporaki, Musumeci, Podda, Messina, Silvestri, Lutin, Corallo, Alex Garcia, Dovara. All. Tarantino

MARCATORI: 2’40” p.t. Alonso (M), 12’22” Pulvirenti (M), 13′ Campoy (FP), 13’10” Lutin (M),Secondo tempo: 02:15 MATTEUS, 9’25 Divanei, 18’05 Nelson Lutin

09:252° tempoAlexandre Menino DIVANEI

AMMONITI: Mentasti (FP), Vaporaki (M), Silvestri (M), Alonso (M)

ARBITRI: Fabio Pozzobon (Treviso), Stefano Mestieri (Finale Emilia) CRONO: Angelo Bottini (Roma 1)