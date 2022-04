Meta Catania, Tornatore incita i compagni: “Dobbiamo vincere”

"Siamo in un momento decisivo e non possiamo sbagliare. Stiamo lavorando tanto e con la giusta grinta e concentrazione"

CATANIA – Quattro giornate alla fine del campionato. Attimi e centimetri da sfruttare assieme ai secondi che determinano il futsal. La Meta Catania Bricocity deve assolutamente riprendere la sua marcia e sabato, alle ore 16, al PalaCatania i ragazzi di Riquer devono assolutamente tornare a fare punti pesanti. Pescara l’avversario di turno, ma gli etnei chiedono strada e il portiere Seby Tornatore scuote i compagni:

“Non c’è altra strada – afferma Tornatore – dobbiamo vincere. Siamo in un momento decisivo e non possiamo sbagliare. Stiamo lavorando tanto e con la giusta grinta e concentrazione. Dobbiamo pensare solo alla singola gara e non al calendario. Speriamo nel grande sostegno dei tifosi rossazzurri, ma i primi artefici di qualsiasi conquista siamo noi”