Metamorfosi Palermo: contro il Genoa per confermare la crescita dei rosa

Sono nove i risultati utili consecutivi per la compagine guidata da Eugenio Corini

2' DI LETTURA

PALERMO – Consolidamento. Continuità. Risultati. Sono questi gli elementi chiave che stanno caratterizzando il percorso di crescita del Palermo in questo campionato di Serie B. In una delle stagioni più complicate della serie cadetta, per valore delle squadre partecipanti, il club rosanero sta iniziando a dire la sua sul campo. Un processo lungo e tortuoso, che prosegue a ritmi serrati, partita dopo partita, e che per ora sembra dare ragione all’allenatore originario di Bagnolo Mella. Dopo un inizio di campionato piuttosto complicato per la società di viale del Fante, adesso i rosa sembrano aver trovato la quadra su diversi aspetti decisivi per il prosieguo della stagione. A partire dai risultati: sono ben nove le gare consecutive in cui il Palermo non perde.

L’ultima sconfitta risale al 27 novembre, in occasione di Palermo-Venezia, terminata 1-0 in favore dei lagunari tra le mura amiche dei siciliani. Quella del “Barbera” è stata una sfida condizionata da diversi episodi: dal rigore sbagliato di Brunori al gol annullato a Bettella per un fuorigioco non ben definito di Soleri. Sono passati più di due mesi, però, da quella debacle per i rosanero e oggi la compagine del capoluogo siciliano può “mettere a bilancio” cinque vittorie (le ultime tre di fila) e quattro pareggi nelle ultime nove gare, appunto. Una continuità di risultati e soprattutto di prestazioni che, utilizzando le parole spesso ripetute da Eugenio Corini, hanno spostato l’inerzia in favore del Palermo.

La squadra capitanata da Matteo Brunori è oggi al sesto posto in classifica a quota 34 punti. Il cuore della zona play-off della graduatoria di Serie B il Palermo l’ha raggiunta lentamente, con dedizione e lavoro quotidiano. Nonostante le tante defezioni che hanno condizionato la compagine di Corini, soprattutto nelle ultime settimane, i rosanero hanno sempre reagito superando gli ostacoli, a conferma dell’ottimo momento di forma e del proseguimento del percorso di crescita, fisica e mentale, tanto ricercata dai tifosi della piazza palermitana. Nelle ultime 10 gare, il Palermo sarebbe virtualmente secondo con 19 punti ottenuti, dietro solo al Frosinone che guida la classifica della Serie B. Premesse più che positive in vista del big match di venerdì 10 febbraio contro il Genoa allo stadio “Luigi Ferraris”. Una gara dal sapore di Serie A che metterà davanti all’ennesima dura prova la compagine guidata da mister Corini. Una sfida che potrebbe cambiare radicalmente le sorti di uno dei campionati cadetti più difficili degli ultimi anni.