 Meteo, allerta gialla al Sud: in arrivo temporali e venti forti
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Meteo, allerta gialla al Sud: in arrivo temporali e venti forti

Lo indica il bollettino della Protezione Civile
LE PREVISIONI
di
1 min di lettura

ROMA – Una perturbazione atlantica determinerà un peggioramento delle condizioni meteo sull’Italia, con temporali al Sud e una intensificazione della ventilazione dai quadranti settentrionali, specie sui settori adriatici, in estensione domani a quelli ionici. Lo indica un’allerta meteo della Protezione civile.

L’avviso prevede dal primo pomeriggio di oggi temporali su Sicilia e Calabria, specie sui settori tirrenici e su Puglia e Basilicata e sui settori meridionali e ionici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Inoltre, dal mattino di domani, persistono i venti forti settentrionali, con rinforzi di burrasca, sulla Puglia, in estensione ai settori ionici di Basilicata, Calabria e Sicilia. Valutata per la giornata di domani allerta gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico in Puglia e su settori della Sicilia.

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI