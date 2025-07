Per il capoluogo previste ondate di calore

PALERMO – La Protezione civile regionale ha pubblicato l’avviso n.152 per rischio incendi e ondate di calore, valido dalle 0.00 del 25 luglio e per le successive 24 ore.

Per la città di Palermo e Trapani, continua l’allerta rossa per rischio incendi. Nel capoluogo c’è anche il rischio di ondate di calore con la previsione, per la giornata di domani, di una temperatura massima percepita di 41 gradi centigradi.