Meteo, alta pressione “modesta”: cosa succederà, le previsioni

Lieve aumento delle temperature

ROMA – iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia per la giornata di oggi. Alta pressione modesta. La giornata sarà contraddistinta da un tempo asciutto, ma il cielo si presenterà spesso molto nuvoloso o localmente pure coperto. Sono attesi banchi di nebbia mattutini sulla Pianura Padana, localmente anche in Toscana e sul Lazio. Le temperature sono previste in generale lieve aumento su tutte le regioni con clima mite. I venti soffieranno debolmente.

Le previsioni di domani

iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia per la giornata di domani. Arriva una perturbazione. La giornata sarà contraddistinta da un cielo molto nuvoloso o coperto su gran parte delle regioni, meno sulle Isole Maggiori. Sono attese anche piogge, al primo mattino su Lombardia e Nordest, poi nel corso della giornata verso le regioni adriatiche centro-meridionali. Le temperature sono previste in diminuzione, i venti soffieranno debolmente.