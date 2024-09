Meteo, alta pressione in attenuazione: cosa accadrà nei prossimi giorni

Il sole e le precipitazioni: cosa dicono gli esperti

ROMA – Meteo, iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia per la giornata di domani e per i prossimi giorni.

Meteo, le previsioni di domani

Alta pressione e venti da nord in attenuazione. La giornata sarà contrassegnata da generali condizioni di tempo asciutto, ma il cielo si presenterà prevalentemente sereno o al più poco nuvoloso al Centro-Sud e spesso coperto o molto nuvoloso al Nord. I venti saranno variabili e deboli al Settentrione, da nord e localmente moderati al Centro-Sud. Mari: basso Adriatico e Ionio molto mossi.

Le previsioni dei prossimi giorni

LUNEDI 30 SETTEMBRE. Nord: La giornata sarà caratterizzata da un cielo che si presenterà molto nuvoloso o a tratti coperto sulle Alpi, ma senza precipitazioni. Altrove, più soleggiato e asciutto. Centro: Giornata che potrà trascorrere all’insegna del bel tempo, il sole splenderà in un cielo che si potrà vedere sereno o poco nuvoloso. Venti da nord. Sud: Giornata contraddistinta dal bel tempo prevalente, il sole splenderà in un cielo che si presenterà in gran parte sereno. Venti da nord.

MARTEDI 01 OTTOBRE. Nord: La giornata sarà caratterizzata da una diffusa nuvolosità su tutte le regioni. Non si potranno escludere delle piogge sulla Liguria, specie sui settori orientali. Temperature in generale lieve calo, specie nei valori massimi. Centro: La giornata trascorrerà con un cielo molto più nuvoloso in Toscana, anche con isolate precipitazioni in Versilia. Cielo sereno altrove. Sud: La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, il cielo si potrà vedere sereno o al massimo poco nuvoloso.

MERCOLEDI 02 OTTOBRE. Nord: Giornata caratterizzata da un peggioramento del tempo con precipitazioni via via più diffuse su gran parte delle regioni. Venti da sud. Centro: Giornata con tempo in peggioramento su Toscana, Lazio e settori montuosi; precipitazioni a tratti molto forti. Nubi irregolari altrove. Sud: La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o con più nubi soltanto su Campania e Sicilia.

