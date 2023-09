Meteo, ancora piogge al Nord: domani l’ultima domenica d’estate

Al Sud resiste il caldo con temperature tipiche della bella stagione

ROMA – Ancora piogge e temporali al Nord e su parte del Centro, poi domani l’ultima domenica d’estate sarà caratterizzata dal caldo con le massime che risaliranno anche di 6-8 gradi specie nelle zone colpite dal maltempo odierno. Bello e caldo invece su tutto il Sud ancora per una settimana con le temperature massime attese fino a 33-34 gradi al Centro e fino a 39°C in Sardegna, con un Sud diffusamente intorno ai 35-36°C. Questa l’analisi del meteorologo del sito www.iLMeteo.it, Mattia Gussoni.

“Il maltempo oggi si concentrerà specie sul Nord-Ovest e in Toscana, a causa di un flusso umido ed instabile collegato ad una depressione iberica. I fenomeni potranno risultare localmente intensi sul Basso Piemonte, sul Levante Ligure e in Alta Toscana, mentre sul resto del Centro e su tutto il Sud il tempo sarà in prevalenza bello e già piuttosto caldo”, spiega Gussoni. Domani invece il ribaltone ma per il Nord la settimana inizierà con un nuovo peggioramento con piogge intense sulle Alpi e le Prealpi centro-occidentali: in particolare piogge anche tra le pianure di Piemonte e Lombardia, ma localmente i fenomeni raggiungeranno Liguria, Toscana e Friuli.

Altrove resisterà il sole, specie al Centro-Sud. Al settentrione martedì è prevista una tregua ma già mercoledì potrebbero tornare rovesci sparsi, via via ancora più intensi e diffusi tra giovedì e venerdì. E se al Sud resisterà il sole per latri 7 giorni al Centro si profila una situazione intermedia con sole prevalente, ma con gli ombrelli da tenere a portata di mano.