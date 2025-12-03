Meteo, ancora piogge su parte dell’Italia: il bel tempo arriva per il ponte dell’Immacolata

Nel fine settimana si assisterà ad un miglioramento

ROMA – La pioggia sarà ancora protagonista fino a venerdì ma per il ponte dell’Immacolata arriva il bel tempo. È quanto annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it.

“Nelle prossime ore – afferma – sono previsti isolati acquazzoni sulle estreme regioni meridionali, poi arriverà un peggioramento verso Sardegna e Nord-Ovest. Sulle Alpi tornerà la neve sopra i 1300-1500 metri e avremo piogge sparse tra Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia”. Non solo: stasera una nuova perturbazione provocherà piogge e locali nubifragi dalla Sicilia orientale e tirrenica verso la Calabria. Entro giovedì mattina il maltempo avrà colpito in modo molto intenso la Sicilia, la Calabria, la Puglia e la Basilicata. “Tra la sera e il pranzo del giovedì – sottolinea Tedici – si prevedono oltre 50-100 mm di pioggia su queste zone”.

Da venerdì il meteo inizierà a migliorare e durante il weekend tornerà il sole e il tempo asciutto al Centro-Nord, per tutto il Ponte dell’Immacolata. Al Sud avremo ancora qualche rovescio sparso fino a sabato, ma in un contesto di deciso miglioramento.

Nel dettaglio

Mercoledì 3. Al Nord: peggiora con precipitazioni al Nord-Ovest; nevischio sulle Alpi. Al Centro: generalmente nuvoloso. Al Sud: piogge sulle ioniche, nuovo peggioramento dalla sera.

Giovedì 4. Al Nord: piogge sparse specie al Nord-Ovest; neve sulle Alpi. Al Centro: piogge e rovesci sparsi. Al Sud: mattinata di maltempo su Puglia, Basilicata e Calabria.

Venerdì 5. Al Nord: stabile. Al Centro: qualche piovasco su Lazio, Abruzzo e Molise. Al Sud: piogge sparse sulle Tirreniche. Tendenza: bel tempo per il Ponte dell’Immacolata salvo qualche pioggia residua al Sud.

Leggi le news dall’Italia e dal mondo