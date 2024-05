Meteo, ancora temporali: le previsioni e l'allerta, ma in Sicilia...

Al Sud cambia qualcosa

NON SOLO MALTEMPO

ROMA – Il Meteo.it ha reso note le previsioni dei prossimi giorni, dal Nord al Sud.

Meteo, le previsioni

Partendo dalle regioni del Nord, ci attende una mattinata con piogge sparse sui settori alpini e sul Friuli Venezia Giulia. Nel corso del pomeriggio, i fenomeni potrebbero interessare anche le zone pianeggianti del Triveneto, ma in modo modesto o debole. Si avranno anche schiarite soleggiate, soprattutto al mattino in pianura, seguite, però, da temporali locali nel pomeriggio.

L’instabilità

Anche nelle regioni centrali, la giornata sarà caratterizzata da un tempo a tratti instabile.

Al mattino, si registrerà una maggiore probabilità di precipitazioni su Umbria, Toscana e Lazio, mentre nel pomeriggio il brutto tempo si sposterà verso le regioni adriatiche. Anche in queste zone si verificheranno temporali con occasionali grandinate, alternati a schiarite soleggiate. La Sardegna invece godrà di un tempo tranquillo e in parte soleggiato praticamente fino a sera.

Scendendo poi verso le regioni del Sud, registreremo un contesto meteo contrassegnato da piogge sparse soprattutto in Campania, nella Calabria tirrenica e in Puglia. Negli altri settori, si osserverà una marcata variabilità con ampie zone di sereno, soprattutto in Sicilia.