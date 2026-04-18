Meteo, anticipo di estate con punte di 28 gradi

Le previsioni

ROMA – Punte di 28°C oggi in Italia, ma già da domenica è previsto un peggioramento delle condizioni meteorologiche al Nord. Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, conferma un sabato sereno con 24-25°C ed oltre. I picchi assoluti del caldo saranno raggiunti in Toscana, con Firenze e Prato pronte a sfiorare i 28°C, seguite da Grosseto, Lucca e Pistoia con 27°C, al pari di Roma e Terni. Anche il Nord non è da meno: ad Alessandria, Bolzano e Pavia si raggiungeranno i 26°C. Un anticipo d’estate con valori 8-9 gradi sopra la media del periodo.

Domenica, però, la situazione inizierà a capovolgersi a causa del transito nel cuore dell’Europa di un veloce fronte atlantico. Al mattino troveremo i primi isolati rovesci tra Alpi e Prealpi, poi l’instabilità andrà ad accentuarsi. In seguito qualche piovasco raggiungerà la Pianura Padana e dalla sera temporali sparsi scenderanno dalle montagne verso i settori di pianura specialmente a nord del fiume Po. Al Centro-Sud invece il tempo sarà bello. Il peggioramento lascerà un vistoso strascico nella giornata di lunedì, soprattutto sul fianco orientale della Penisola. Sull’Alto Adriatico, e localmente sul resto del Nord e del Medio Adriatico, avremo un’alternanza tra schiarite e acquazzoni. Altrove il tempo resterà soleggiato, ma le temperature subiranno una forte frenata: al Nord, in Toscana, Umbria e Marche torneremo nella media del periodo, scendendo anche sotto i 20-21°C. Sul resto del Centro e al Sud resisterà invece un po’ di caldo, con 27°C a Palermo, 25°C a Pescara e 24°C a Roma.

Per il resto della prossima settimana, afferma Tedici, “vivremo un’Italia divisa a metà: ad Ovest più sole e temperature gradevoli e miti, al Nord e lungo la fascia adriatica meno sole, maggiore instabilità e qualche acquazzone. Questa separazione geografica potrebbe accentuarsi da metà settimana con un ulteriore, marcato peggioramento sulle Adriatiche”.

Nel dettaglio: Sabato 18. Al Nord: soleggiato e caldo per il periodo. Al Centro: sole e caldo. Al Sud: più sole e caldo. Domenica 19. Al Nord: nuvoloso, qualche temporale dal pomeriggio. Al Centro: soleggiato e caldo. Al Sud: sole prevalente. Lunedì 20. Al Nord: nuvoloso, qualche temporale specie al Nord-Est. Al Centro: variabile con qualche rovescio. Al Sud: sole prevalente. Tendenza: prossima settimana meno calda e un po’ più instabile.