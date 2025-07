Meteo, arriva l’anticiclone delle Azzorre: cieli sereni e caldo mite

La pressione in aumento su tutto il Mediterraneo

PALERMO – Dopo le giornate di instabilità che hanno interessato parte della Penisola, in Sicilia è atteso un graduale miglioramento delle condizioni meteo, con temperature gradevoli e cieli in prevalenza sereni. È quanto prevedono gli esperti de iLMeteo.it, che per oggi, mercoledì 30 luglio, parlano di una pressione in aumento e di un ritorno del sole, soprattutto al mattino.

Nel pomeriggio, resta una certa instabilità sui rilievi alpini e appenninici, ma al Sud – e quindi anche in Sicilia – il tempo sarà generalmente stabile e soleggiato, con venti da nord e mari mossi. Le temperature restano sotto la media del periodo, contribuendo a rendere il clima più mite rispetto agli standard delle ultime estati.

Massime sotto i 32 gradi anche al Sud

Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, “il clima dei prossimi 7-10 giorni sarà caratterizzato dalla presenza dell’Anticiclone delle Azzorre, come accadeva più o meno fino a vent’anni fa”. Una fase che viene definita “piacevole”: caldo sì, ma senza eccessi, con massime che faticheranno a superare i 32 gradi anche nelle regioni meridionali.

“Vivremo una fase con giuste temperature, giusta umidità, giusto vento”, osserva l’esperto. Condizioni ideali, quindi, per chi ha scelto la Sicilia come meta per le vacanze estive o per chi rimane in città.

Sole anche nei prossimi giorni

Per domani, giovedì 31 luglio, è previsto tempo stabile e soleggiato su tutta l’Isola, con temperature in lieve rialzo ma ancora lontane dai picchi torridi registrati lo scorso anno. Anche venerdì 1 agosto lo scenario non cambierà: cielo sereno e clima gradevole, mentre l’instabilità sarà limitata alle regioni settentrionali.

Solo nel fine settimana è attesa una lieve variazione, ma riguarderà principalmente il Nord Italia, con qualche acquazzone o temporale pomeridiano, localmente anche al Centro. Il Sud e la Sicilia, invece, continueranno a godere di giornate di sole e temperature nella norma.

IL METEO SU LIVESICILIA