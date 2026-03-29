Meteo, arriva una breve schiarita: da mercoledì ancora pioggia e vento

Forte peggiornamento atteso fra il primo e il 2 aprile

ROMA – Una breve schiarita e perfino un po’ di sole nell’ultima domenica di marzo, grazie a un temporaneo campo di alta pressione. Si tratta però di una breve pausa perché dalla prossima settimana sono attesi pioggia e vento. Lo indicano le previsioni di Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it. Se per domenica l’alta pressione porta sole e temperature massime sono in leggero aumento, specialmente sulle pianure del Nord e sui settori tirrenici, la tregua dal maltempo però avrà vita breve perché dalla prossima settimana si prevede l’arrivo di una massa d’aria fredda proveniente dal Nord Europa.

“L’interazione di queste correnti con i nostri mari favorirà la formazione di un vortice depressionario, destinato a provocare un marcato peggioramento del tempo, in particolare al Centro-Sud e sulle due Isole Maggiori”, si legge nella nota.

Un forte peggioramento è atteso tra mercoledì primo aprile e giovedì 2 aprile, “con il rischio di intense precipitazioni e raffiche di vento molto forti, specie sul versante tirrenico. La presenza di correnti favorevoli in quota – prosegue Gussoni – contribuirà a strutturare il vortice, richiamando aria umida dai quadranti meridionali e favorendo eventi estremi come grandinate e nubifragi. Sulle montagne del Centro sono attese nevicate abbondanti, con fiocchi a partire dagli 800/1000 metri di quota”.

Nel dettaglio

Domenica 29: al Nord stabile e soleggiato; al Centro prevalenza di sole; al Sud molte nubi, venti da Nord.

Lunedì 30: al Nord neve sulle alpi oltre i 1000 metri, sole altrove; al Centro piovaschi su zone interne di Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo: al Sud instabile con piogge.

Martedì 31: al Nord prevalenza di tempo stabile e soleggiato; al Centro nuvoloso con piogge su Marche, Abruzzo e Lazio, neve sopra gli 800-1000 metri di quota; al Sud maltempo diffuso.

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