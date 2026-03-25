Le previsioni

ROMA – Venti di burrasca su gran parte d’Italia, neve fino a 400 m sull’Appennino, fenomeni meteorologici violenti in tutto il Paese. Così si manifesterà il ciclone artico che dalla prossima notte colpirà anche l’Italia. Secondo le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, entro giovedì mattina si formerà sul Mar Adriatico settentrionale un ciclone profondissimo, con un minimo di pressione di 985 hPa (o millibar), un valore paragonabile a quello di un uragano di categoria 1.

“Questo vortice – sottolinea Tedici – risucchierà aria gelida, facendola dilagare da Nord a Sud. Il crollo termico sarà drastico: perderemo fino a 10°C in poche ore, passando dai 20-22°C primaverili ai 10-12°C invernali. E attenzione, perché a causa dei venti tempestosi, la temperatura percepita dal nostro corpo crollerà fino a 4-5°C”. Giovedì, continua il meteorologo, “sarà anche un ‘Giovedì Bianco’ specie sull’Appennino, con neve a 600 metri e localmente fino a 400 metri. Nella prima parte della giornata attenzione anche a Trieste, dove nella notte potrebbero cadere dei fiocchi bianchi spinti dalla Bora, e ai fenomeni violenti su tutto il Nord-Est, su Marche, Umbria e Toscana interna. Il resto del Giovedì vedrà poi maltempo di stampo invernale soprattutto al Centro-Sud, più violento sul settore adriatico. Un bollettino al quale prestare la massima attenzione, seguendo le informazioni della Protezione Civile Nazionale”.

Venerdì la neve continuerà a cadere a quote di bassa collina (300-600 metri) al Centro-Sud, specie sul versante adriatico. Il fine settimana, secondo le prime indicazioni, avremo ancora residuo maltempo al Sud, cieli a tratti nuvolosi che non escluderanno comunque il ritorno delle gelate notturne tardive in Val Padana.

Nel dettaglio: – Mercoledì 25. Al Nord: fronte artico in arrivo dal pomeriggio/sera con temporali specie su Liguria e Nord-Est, neve sulle Alpi. Al Centro: poco nuvoloso, instabile sull’alta Toscana in serata. Al Sud: sereno o poco nuvoloso. – Giovedì 26. Al Nord: fronte artico con maltempo veloce al Nordest. Al Centro: venti forti, rovesci e neve in collina. Al Sud: fronte artico con maltempo e neve in collina. – Venerdì 27. Al Nord: gelate notturne al Nord-Ovest, nubi altrove. Al Centro: maltempo sulle Adriatiche con neve in collina. Al Sud: instabile con piogge e neve in collina. Tendenza: weekend più soleggiato ma ancora frizzante, localmente sottozero al mattino anche in pianura.