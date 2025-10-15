Meteo, arriva il maltempo: preparatevi a piogge e temporali al Sud

Le previsioni per i prossimi giorni

ROMA – Una perturbazione partita dalla Spagna e alimentata nelle ultime ore da correnti più fredde in arrivo dalla Russia, provoca maltempo nel Sud Italia. Nel weekend è previsto ancora brutto tempo sempre al Sud, con situazione più stabile al Centro-Nord. Sono le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, che segnala “forti rovesci specie su Sardegna, Sicilia e Calabria”.

“Per la giornata di mercoledì 15 ottobre – afferma – si temono nubifragi sulla Sardegna orientale costiera ed interna, sulla Sicilia specie tirrenica ed orientale e sulla Calabria ionica: una delle zone più colpite sarà quella tra crotonese e Metaponto dove le correnti di Scirocco e il mare caldo causeranno forti piogge anche persistenti. Giovedì il maltempo si accanirà ancora sulle stesse regioni, meno sulla Sardegna ma di più sulla Puglia”.

“Nel weekend – segnala Tedici – potrebbe piovere sul bagnato: un’altra perturbazione dalle coste algerine investirà le stesse zone del Sud provocando altri fenomeni potenzialmente molto abbondanti. Al Centro-Nord, almeno fino a domenica, il tempo sarà invece più stabile anche se all’orizzonte i modelli intravedono un altro ciclone in arrivo dalla Francia da lunedì. Un periodo molto instabile, dunque, con ben tre cicloni in rotta verso l’Italia”, conclude.

Nel dettaglio – Mercoledì 15. Al Nord: nubi in val Padana, occasionali piovaschi sui monti. Al Centro: locali rovesci in arrivo, specie su Lazio, basso Abruzzo e Molise. Al Sud: maltempo con piogge e temporali. – Giovedì 16. Al Nord: nubi sulle Alpi, rare piogge, sole altrove. Al Centro: instabile su Abruzzo e Molise. Al Sud: maltempo con piogge e temporali. – Venerdì 17. Al Nord: nubi sulle Alpi, rare piogge, sole altrove. Al Centro: instabile su Abruzzo e Molise. Al Sud: maltempo residuo con piogge sparse. – Tendenza: weekend con nuovo ciclone e forte maltempo verso il Sud, stabile al Centro-Nord.