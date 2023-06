Meteo, arriva il primo caldo africano e l’afa: anche in Sicilia

Si toccheranno valori record oltre i 40 gradi: ecco dove

ROMA – Al via la prima ondata di caldo del 2023 con l’arrivo dell’anticiclone africano. Da oggi fino a venerdì la canicola sarà opprimente, toccheremo valori record oltre i 40°C ed avremo anche tanta umidità. Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, informa che, a partire da oggi, il termometro si impennerà, dapprima su Sardegna, Toscana e Lazio poi su tutta l’Italia. Una massa d’aria subtropicale sta risalendo dal Sahara, dall’Algeria verso il Mediterraneo: scorrendo sopra il Mare Nostrum, acquisterà umidità e si espanderà dalla Sardegna verso il Centro e poi anche sul resto del nostro Paese.

“Quando arriva l’Anticiclone delle Azzorre, da Ovest, dall’Oceano Atlantico – fa notare Tedici – il caldo è sopportabile con picchi di 32-34°C, ma basso contenuto di umidità; quando arriva l’anticiclone africano da Sud, dal Sahara, il caldo è insopportabile con picchi di 35-39°C e tanta umidità nell’aria. Con questa prima ondata di caldo del 2023 saliremo anche oltre i 40°C, sono previsti picchi di 43°C nella Sardegna sudoccidentale”.

“Questo caldo, improvviso, imperante e fastidioso – osserva Tedici – è legato al periodo, siamo a 24 ore dal Solstizio e le giornate sono lunghissime, il sole è presente sopra l’orizzonte per almeno 15 ore e scalda continuativamente”.

I valori più alti si registreranno ad Oristano con 40°C; a Carbonia con 37; a Bolzano e Siracusa con 35; a Ferrara, Foggia, Forlì, Nuoro, Rovigo, Sassari e Taranto con 34.

Nel dettaglio: – Martedì 20. Al nord: nubi al Nord Ovest, più sole altrove, 37°C in Emilia. Al centro: tutto sole e caldo, primi 40°C in Sardegna. Al sud: bel tempo dappertutto, caldo in Sicilia. – Mercoledì 21. Al nord: sole e caldo intenso, anche afoso. Al centro: sole e caldo in ulteriore aumento, 43°C in Sardegna.

Al sud: soleggiato e molto caldo, specie in Sicilia. – Giovedì 22. Al nord: sole e caldo intenso, anche afoso. Al centro: sole e caldo opprimente. Al sud: sole e caldo opprimente. Tendenza: venerdì giungeranno dei temporali ad iniziare dal Nord Italia in discesa nel weekend verso il Centro-Sud con conseguente calo termico.