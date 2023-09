Meteo, arriva l’anticiclone Apollo: previsioni aggiornate

Cosa accadrà fino a venerdì

2' DI LETTURA

ROMA – iL Meteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia fino alle 8 di domani. L’anticiclone africano Apollo è sempre più ingombrante sul nostro Paese. Soltanto su alcuni settori del Sud resiste una certa instabilità. Giornata prevalentemente soleggiata con cielo poco nuvoloso al Nordovest e prevalentemente sereno sul resto delle regioni salvo più nubi e qualche pioggia pomeridiana sulla Calabria. Venti settentrionali, clima estivo su molte regioni. Nelle ore notturne e fino alle 8 di giovedì l’atmosfera sarà stabile su tutte le regioni per cui ci sarà bel tempo dappertutto.

Le previsioni meteo di domani

L’anticiclone africano Apollo è sempre più ingombrante sul nostro Paese.

Soltanto su alcuni settori del Sud resiste una certa instabilità. Giornata prevalentemente soleggiata con cielo poco nuvoloso al Nordovest e prevalentemente sereno sul resto delle regioni salvo più nubi e qualche pioggia pomeridiana sulla Calabria. Venti settentrionali, clima estivo su molte regioni.

Le previsioni per i prossimi giorni

MERCOLEDI 27 SETTEMBRE:

Nord: Anticiclone Apollo per cui anche questa giornata vedrà un ampio soleggiamento, un cielo terso e limpido e un clima a tratti estivo.

Centro: Meteo, la giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con cielo sereno e temperature massime tipicamente estive e fino a 30 gradi.

Sud: Arriva l’anticiclone Apollo, in questa giornata ci saranno alcune precipitazioni in Calabria, altrove invece il cielo sarà poco nuvoloso.



GIOVEDI 28 SETTEMBRE:

Nord: L’anticiclone Apollo è ben presente, ma in questa giornata si avrà il passaggio di un modesto corpo nuvoloso su gran parte delle regioni.

Centro: Anticiclone Apollo stabile. In questa giornata il cielo risulterà sereno o poco nuvoloso ovunque, con temperature via via più calde.

Sud: Giovedì, prevale l’anticiclone Apollo. La giornata trascorrerà all’insegna di un cielo poco nuvoloso salvo rovesci pomeridiani in Calabria



VENERDI 29 SETTEMBRE:

Nord: Apollo è forte sulle nostre regioni per cui in questa giornata il cielo si presenterà prevalentemente sereno o al più poco nuvoloso.

Centro: La giornata trascorrerà con condizioni di bel tempo, il cielo si presenterà poco nuvoloso dappertutto grazie all’anticiclone Apollo.

Sud: In questa giornata il cielo si presenterà poco o a tratti irregolarmente nuvoloso un po’ ovunque. Piovaschi in Calabria e sul Cilento.