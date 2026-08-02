Le previsioni

ROMA – Raggiunto in queste ultime 48 ore il punto di massima intensità della quarta ondata di calore di questa stagione estiva sull’Italia. E non ci sarà alcuna tregua alla canicola per almeno una settimana. Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, fa il punto della situazione: nei giorni scorsi in alcune zone della Pianura Padana e nelle aree interne del Centro è stata infatti superata la soglia critica dei 40°C, a testimonianza della straordinaria potenza di questa massa d’aria.

Nel corso di questa seconda parte del weekend le temperature continueranno a mantenersi su livelli estremi, con colonnine di mercurio pronte a toccare picchi diffusi tra i 37°C e i 39°C, sia lungo la Pianura Padana che nell’entroterra del Centro-Sud.

Un contesto termico rovente che non concede tregua, accentuato dal progressivo incremento dei tassi di umidità. L’unica nota d’instabilità in questo quadro di forte staticità sarà rappresentata da isolati temporali di calore. Nelle ore pomeridiane qualche fenomeno in più potrà svilupparsi lungo le aree alpine e prealpine.

Ad aggravare il quadro complessivo interviene il calore accumulato al suolo e sulla superficie marina: le temperature dei bacini che circondano l’Italia sono quasi ovunque superiori ai 28° gradi, registrando valori ben oltre le medie del periodo. Questa enorme quantità di energia stoccata nei mari riduce l’effetto mitigatore delle brezze e mantiene elevate anche le temperature notturne.

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Gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici, rileva il meteorologo, “mostrano soltanto una timida traccia di maggiore instabilità a partire dall’8 agosto, con la possibilità di qualche temporale in più ad interessare principalmente le regioni del Nord. Trattandosi tuttavia di proiezioni a lungo termine, la distanza temporale impone cautela in attesa dei prossimi aggiornamenti”.

NEL DETTAGLIO Domenica 2. Al Nord: sole e caldo, temporali sulle Alpi. Al Centro: sole e caldo intenso, qualche temporale sugli Appennini. Al Sud: soleggiato e caldo. Lunedì 3. Al Nord: sole e caldo, temporali sulle Alpi. Al Centro: sole e caldo intenso, qualche temporale sugli Appennini. Al Sud: soleggiato e caldo. Martedì 4. Al Nord: sole e caldo, temporali sulle Alpi. Al Centro: sole e caldo con instabilità sull’Appennino abruzzese. Al Sud: sole e caldo, qualche acquazzone in Appennino. Tendenza: sempre condizioni anticicloniche con tanto caldo, locali disturbi sulle Alpi e Appennino.