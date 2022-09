Meteo, Catania: allerta gialla, in arrivo venti e piogge

Il bollettino della Protezione Civile con le previsioni fino a domani

CATANIA – Un lunedì autunnale, con qualche pioggia: è quanto indicano le previsioni del tempo per Catania, dove si prevedono piogge da deboli a moderate nel corso di tutta la giornata.

Anche la provincia etnea sarà interessata dai venti meridionali da forti a burrasca segnalati dal Dipartimento della Protezione Civile su tutta la penisola. La stessa Protezione Civile ha segnalato allerta gialla per domani su tutta la Sicilia, con precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale di forte intensita’, specialmente sui settori occidentali e meridionali.

Più seria la situazione su Calabria, Basilicata e Puglia: sulla base dei fenomeni previsti e in atto la Protezione Civile ha valutato per la giornata di domani allerta rossa in Basilicata, allerta arancione su parte della Calabria, in Molise, Puglia, settori della Basilicata e in Campania. Allerta gialla in restanti parti di Calabria e Campania, sul Lazio, Marche, parti di Molise e Puglia, Abruzzo, Sicilia, Umbria, Sardegna e restanti settori della Basilicata.