Meteo, c’è il sole: ecco quanto durerà, anche al Sud

Cosa prevedono gli esperti de IlMeteo.it

ROMA – iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia per la giornata di domani. Ultimo giorno di pressione grossomodo stabile. La giornata trascorrerà con un tempo più soleggiato su gran parte del Centro-Sud dove il cielo si presenterà poco nuvoloso. Soltanto sull’alta Toscana le nubi, più compatte, potranno provocare dei piovaschi. Al Nord saranno nebbie o nubi basse a caratterizzare il tempo, anche sui settori prealpini. Schiarite soltanto sulle Alpi. Clima piacevole.

Giovedì 8 febbraio

Nord: La giornata trascorrerà con un cielo spesso molto nuvoloso o anche coperto e localmente nebbioso. E’ attesa della pioviggine in Liguria. Centro: In questa giornata avremo un cielo molto più nuvoloso e anche coperto al mattino, poi diventerà poco nuvoloso dappertutto. Clima gradevole Sud: La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Clima mite.

Venerdì 9 febbraio

Nord: Venerdì, arriva una perturbazione. Maltempo dal Nordovest verso Nordest, con piogge moderate e nevicate sui settori alpini. Centro: La giornata sarà caratterizzata da un peggioramento del tempo con piogge dal pomeriggio su Toscana e Umbria, nubi via via diffuse altrove. Sud: La giornata trascorrerà con un cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso dappertutto. Temperature in lieve aumento ovunque.

Sabato 10 febbraio

Nord: Il ciclone Pulcinella piomba sulle nostre regioni generando generali condizioni di maltempo con piogge diffuse e nevicate sulle Alpi. Centro: Il ciclone Pulcinella sospinto da venti forti di Scirocco porta maltempo su Toscana, Umbria e Lazio dove pioverà e nevicherà oltre i 1600m Sud: Il tempo tenderà a peggiorare gradualmente su tutte le regioni con precipitazioni diffuse, molto forti in Campania. Mari molto mossi.