Meteo, ciclone sul Mar Tirreno: nuova perturbazione verso la Sicilia

Tempo instabile, cosa prevedono gli esperti

ROMA – iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia per la giornata di domani. Ciclone sul Mar Tirreno. La giornata sarà contraddistinta da un’Italia divisa in due, infatti al Nord, in Toscana, Lazio e in Umbria il tempo sarà più stabile, più soleggiato al Settentrione.

Meteo, ciclone sul Mar Tirreno

Sarà decisamente instabile sul resto delle regioni che saranno interessate da una perturbazione che provocherà piogge, a tratti forti o moderate sui settori meridionali e sulle Isole Maggiori.

Arriva una nuova perturbazione. La giornata sarà contrassegnata dapprima da un tempo instabile con piogge sparse su coste adriatiche centro-meridionali e coste tirreniche meridionali. Verso sera il tempo tenderà a peggiorare nuovamente dalla Sardegna verso la Campania e in nottata su Sicilia e resto delle regioni meridionali. Sarà stabile e spesso soleggiato al Nord, meno in Romagna.