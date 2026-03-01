Meteo, continua l’anticiclone: marzo, sole e stabilità

Le previsioni dei prossimi giorni

ROMA – Il mese di marzo, dal punto di vista meteorologico, si apre all’insegna della stabilità: le condizioni meteo saranno generalmente stabili grazie alla protezione dell’anticiclone, con temperature primaverili. Lo afferma Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it.

Meteo, continua l’anticiclone

La giornata di domenica vede tuttavia un’Italia a due velocità. Al Nord, il flusso umido da sud porterà una maggiore copertura nuvolosa con delle piogge locali e molto deboli che interesseranno dal pomeriggio-sera principalmente il Piemonte, la Liguria e i settori occidentali della Lombardia. Spostandosi verso est, invece, la situazione migliorerà sensibilmente con ampie schiarite che regaleranno una giornata più luminosa tra Veneto ed Emilia-Romagna, nonostante il contesto resti piuttosto umido nei bassi strati.

Sulle regioni del Centro il cielo si presenterà a tratti irregolarmente nuvoloso, con nubi sparse che però non daranno luogo a precipitazioni degne di nota, mantenendo un contesto asciutto per tutto l’arco della giornata. Discorso completamente diverso per il Sud: qui l’alta pressione garantirà un tempo stabile.

Le previsioni

Sarà una domenica dal sapore decisamente primaverile, con il sole protagonista. Sul fronte termico, questo inizio di marzo si preannuncia decisamente mite, con temperature che continueranno a stazionare ben oltre le medie stagionali. Al Sud sono attese punte “over 20°C”, complice il maggior soleggiamento e il richiamo di aria calda subtropicale.

Per la prossima settimana, la tendenza non sembra mostrare cambiamenti sostanziali. La struttura di alta pressione appare solida e ben radicata nel Mediterraneo, proteggendo l’Italia dalle grandi correnti instabili. E’ possibile un cambio di scenario solo dal 7-8 marzo in poi per l’arrivo di correnti più fredde da Est, ma al momento, afferma Brescia, “è solo una remota ipotesi”.

Domenica 1. Al Nord: piogge locali tra Piemonte, Liguria e ovest Lombardia; schiarite ad est. Al Centro: nubi sparse, ma generalmente asciutto. Al Sud: splendido, stabile e primaverile. Lunedì 2. Al Nord: nuvoloso al mattino con nebbie, poi ampie schiarite. Al Centro: variabile con piovaschi in Toscana, bello altrove. Al Sud: sereno e caldo per il periodo. Martedì 3. Al Nord: sereno, nebbie al mattino in Val Padana. Al Centro: poco nuvoloso, coperto in Sardegna. Al Sud: sereno o poco nuvoloso. Tendenza: generalmente stabile grazie alla protezione dell’anticiclone, temperature primaverili.