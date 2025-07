Meteo, domenica con i temporali al Nord: sole al Sud

Da lunedì dovrebbe esserci un miglioramento

ROMA – Piogge abbondanti e venti forti, soprattutto nelle regioni settentrionali, sono i protagonisti della seconda domenica di luglio. Da lunedì sono attesi sole e caldo su tutte le regioni. Lo indicano le previsioni del meteorologo Mattia Gussoni, del del sito www.iLMeteo.it.

A scatenare le piogge è una perturbazione che dal Nord Altantico ha favorito l’arrivo di correnti più fresche in quota e l’incontro di queste con le masse d’aria calda già presenti.

“Proprio dall’interazione tra masse d’aria diverse – rileva il meteorologo – aumenterà il rischio di temporali particolarmente intensi in grado di persistere sulle stesse zone per molte ore”. Si attendono quindi piogge persistenti e rischio di nubifragi. Le zone maggiormente a rischio, si legge nella nota, “saranno soprattutto Alpi, Prealpi e vicine pianure di Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia e poi anche Liguria di centro e di Levante, Toscana e Lazio. Su questi ultimi settori oltre alle precipitazioni abbondanti sono previste anche fortissime raffiche di vento lungo le coste”. Nelle regioni meridionali continua invece a splendere il sole.

Per i temporali si prevede una durata breve e da lunedì torneranno caldo e temperature estive. “L’area di alta pressione – osserva Gussoni – porterà in dote masse d’aria calda di matrice subtropicale che provocheranno, oltre ad una maggiore stabilità atmosferica, con tanto sole, anche un’impennata delle temperature. Il caldo si farà sentire in particolare sulle pianure del Nord, sulle regioni tirreniche e sulle due Isole maggiori dove i valori termici si porteranno diffusamente oltre i 32-34°C durante le ore pomeridiane”.

Nel dettaglio

Domenica 13: al Nord rischio forti temporali specie su Triveneto e Liguria; al Centro temporali sulle tirreniche e in Sardegna; al Sud soleggiato.

Lunedì 14: al Nord locali temporali sulle Alpi; al Centro soleggiato; al Sud soleggiato e più caldo.

Martedì 15: al Nord sole e caldo; al Centro soleggiato; al Sud soleggiato e caldo.

