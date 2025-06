Meteo, dominio dell’anticiclone: le previsioni dal Nord al Sud

Giornate soleggiate, i particolari

iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia fino alle 8 di domani. Dominio dell’anticiclone. Giornata soleggiata e calda su gran parte delle citta’. Temporali pomeridiani interesseranno l’arco alpino per poi scendere in forma irregolare anche su quello prealpino e sulle medio/alte pianure del Nord. Non sono da escludersi episodi di grandine grossa.

Sulle coste invece avremo un tempo sempre stabile e soleggiato; venti dai quadranti meridionali. Nelle ore notturne e fino alle 8 di marteda’: tempo ancora un po’ instabile sulle Alpi, poche nubi sul resto dell’Italia.

Cosa accadrà nei prossimi giorni

LUNEDI 02 GIUGNO: Nord: Giornata con temporali dalle Alpi verso locali sconfinamenti a Prealpi e medio alte pianure. Temperature in diminuzione al Nordovest. Centro: La giornata trascorrerà con condizioni di bel tempo, il cielo sara’ sereno o poco nuvoloso. Temperature massime fino a 30 gradi. Sud: Giornata ampiamente soleggiata con cielo in prevalenza sereno. Temperature in aumento con picchi prossimi ai 30 gradi, di più in Sardegna.

MARTEDI 03 GIUGNO: Nord: Giornata con stabilità atmosferica quasi ovunque e quindi bel tempo prevalente, salvo locali rovesci pomeridiani sui settori alpini. Centro: Giornata di bel tempo, infatti ci sara’ un ampio soleggiamento dappertutto. Temperature massime fino a 31 gradi in Toscana. Venti da sud. Sud: Giornata con generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. Caldo in aumento.

MERCOLEDI 04 GIUGNO: Nord: La giornata trascorrera’ con il bel tempo in pianura. Locali rovesci interesseranno le Alpi centro occidentali. Meno caldo al Nordovest. Centro: Giornata con condizioni di bel tempo con cielo poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature massime fino a 28 31 gradi. Venti da sud. Sud: Giornata ampiamente soleggiata con cielo spesso sereno, la nuvolosita’ sara’ scarsa. Temperature massime in aumento fino a 31°C.