Meteo, ecco fino a quando il gran caldo resterà in Sicilia

Le previsioni del meteorologo

ROMA – Afa almeno fino a lunedì, con valori massimi superiori ai 40 gradi nel Sud Italia, a causa dell’anticiclone africano; temperature in diminuzione, per i prossimi due giorni, nel Centro-nord, che si esaurirà domenica, quando le temperature torneranno ad essere “molto elevate, sui 35 gradi, ma non estreme”.

Le previsioni sono di Francesco Pasi, meteorologo del Consorzio Lamma-Cnr, che sottolinea come la giornata di domani riproporrà quella di oggi, in cui si registrano oltre 40 gradi nel meridione.

“L’area di bassa pressione proveniente dall’Atlantico – spiega all’ANSA – domani attraverserà le Alpi e si porterà sul Nord Italia: in Pianura Padana, ad esempio, farà più fresco sia per la presenza di nuvole che per i temporali. Un lieve calo delle temperature si registrerà anche al centro, dove peraltro le temperature supereranno i 35 gradi. Al Sud, invece – aggiunge – le temperature potranno sfiorare i 40 gradi nelle zone interne di Puglia, Sicilia e Sardegna”.

Sabato il caldo tornerà ad aumentare al Nord a seguito dello spostamento al Centro della perturbazione, che si esaurirà domenica.

“In questo periodo, infatti – sottolinea Pasi – le perturbazioni viaggiano a latitudini molto settentrionali, riuscendo nel caso specifico solo a lambire l’arco alpino”.

Domenica e lunedì, secondo il meteorologo, l’ondata forte di calore dovrebbe proseguire al Sud, mentre al centronord il caldo sarà leggermente meno intenso. La fase instabile in arrivo porterà peraltro più umidità, rendendo il caldo meno sopportabile, nota il meteorologo del Consorzio Lamma-Cnr, “dato che già l’anticiclone africano ha tra le sue caratteristiche proprio quella di essere accompagnato da un caldo abbastanza umido”.