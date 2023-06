Meteo, ecco le previsioni per la settimana appena iniziata

Ecco cosa ci aspetta dal punto di vista meteorologico nei prossimi giorni

ROMA – Anche questa settimana avrà le caratteristiche simili alle precedenti, con frequenti episodi temporaleschi, spesso accompagnati da grandinate, colpi di vento e locali nubifragi. A indicarlo sono le previsioni del sito www.iLMeteo.it. Tutta colpa della posizione anomala dell’anticiclone delle Azzorre che da tre settimane è sul Regno Unito ed estende la sua stabile influenza anche a Francia, Germania, Danimarca, Polonia e Scandinavia, lasciando invece instabilità, soprattutto nelle ore pomeridiane, al di sotto di queste latitudini.

Entrando nel dettaglio, le due giornate più difficili saranno oggi e martedì per via di una perturbazione atlantica sta interessando il Centro-Nord, con precipitazioni che potrebbero durare fino a sera e notte, soprattutto sui settori orientali. Di pari passo il meteo tenderà a peggiorare più diffusamente e intensamente in Sicilia. Martedì continuerà ad essere molto instabile al Nordest mentre continuerà a piovere diffusamente in Sicilia, soprattutto sui settori centro-orientali. Il tempo migliorerà decisamente al Nordovest dove inizierà a fare un po’ più caldo dopo il calo termico di lunedì. Al Centro ci saranno i consueti temporali a sviluppo diurno che occasionalmente potrebbero spingersi fin verso le coste.

Da mercoledì e almeno fino a venerdì 9 la pressione proverà ad aumentare e l’instabilità sarà relegata soprattutto alle ore pomeridiane e principalmente a tutti i rilievi e le zone vicine. Le temperature dopo l’abbassamento di oggi, torneranno lentamente ad aumentare fino a raggiungere nuovamente valori estivi a partire da venerdì 9.