Le previsioni per i prossimi giorni

ROMA – Ultime 24 ore di allerta meteo poi, per il ponte di Pasqua, arrivano il sole e il caldo con i termometri che arriveranno a sfiorare i 25°C. Sono queste in estrema sintesi le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it. “Stiamo assistendo – afferma – a piogge intense in pianura capaci di ingrossare i fiumi, nevicate fuori stagione in montagna e un quadro termico anomalo, con temperature fino a 5-7°C sotto la media del periodo”.

Ancora per oggi, infatti, i cieli si mantengono grigi e spazzati da venti tesi, con qualche precipitazione attesa anche sulla Sardegna orientale. Solo il Nord-Ovest beneficia delle prime di diffuse schiarite. Da domani, i venti freddi tenderanno gradualmente ad attenuarsi e, tra le regioni del Nord e la Toscana, il cielo si presenterà già in prevalenza sereno. Da Sabato sarà bel tempo ovunque con tanto sole, venti in ritirata e temperature massime in decisa risalita fino a 20-21°C. Per Pasqua e Pasquetta, poi, i termometri arriveranno a sfiorare i 25°C, specialmente sulle regioni del Centro-Nord.

Nel dettaglio: – Giovedì 2. Al Nord: cielo poco nuvoloso, clima mite. Al Centro: maltempo sulle adriatiche, neve copiosa sui rilievi. Al Sud: maltempo diffuso. – Venerdì 3. Al Nord: cielo poco nuvoloso, clima mite. Al Centro: ultimi fenomeni, migliora. Al Sud: rovesci sparsi alternati a schiarite. – Sabato 4. Al Nord: soleggiato e più caldo. Al Centro: soleggiato e mite. Al Sud: più sole che pioggia. Tendenza: arriva l’anticiclone per Pasqua e Pasquetta con 25°C.