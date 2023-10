Meteo, godetevi gli ultimi giorni di sole: arrivano pioggia e freddo

Previsto un calo delle temperature anche di 15 gradi

1' DI LETTURA

ROMA – Il caldo fuori stagione proseguirà nei prossimi giorni ma potrebbe essere interrotto, nel weekend, da piogge, temporali e un calo delle temperature di oltre 15 gradi. Lo sottolinea Lorenzo Tedici, meteorologo de ‘iLMeteo.it’, precisando che si tratta di una proiezione tutta da confermare .

“Un cambiamento significativo, che potrebbe essere anche repentino ed intenso – nota Tedici – è atteso solo dal prossimo fine settimana, in particolare da domenica 15 ottobre; l’Autunno potrebbe bussare alle porte”.

Quello che è certo, secondo il meteorologo, è che nei prossimi giorni si prevedono ancora temperature massime eccezionali per essere quasi a metà ottobre: Agrigento e Benevento 33°C, Bologna, Ferrara, Forlì, Macerata, Pavia, Roma, Siracusa, Taranto e Terni 3, Alessandria, Ascoli Piceno, Asti e numerose altre città oltre i 30-31°C. Potrebbero dunque venir ritoccati altri record mensili, anche sulla Capitale, con un mese di ottobre anomalo.

“Le temperature massime – aggiunge Tedici – si porteranno quindi su valori localmente alti, anche se tenderanno a scendere di 1-2 gradi nei prossimi 3-4 giorni: il caldo sarà ovviamente benvenuto per prolungare un eventuale periodo di vacanza, ma continuerà purtroppo a sballare il ciclo vegetativo e i bioritmi di flora e fauna, per non parlare del disastro dei ghiacciai alpini in continua fusione”.

Nel dettaglio: Martedì 10 – Al nord: sempre sole e caldo estivo salvo nebbie sul Triveneto. Al centro: prosegue il bel tempo estivo. Al sud: sole e caldo in aumento. Mercoledì 11 – Al nord: soleggiato, leggermente meno caldo e possibili nebbie sul Triveneto. Al centro: sole prevalente. Al sud: sole e caldo. Giovedì 12 – Al nord: soleggiato. Al centro: sole prevalente. Al sud: sole e caldo. Tendenza – Soleggiato con caldo gradevole fino ad almeno venerdì, poi graduale cedimento dell’anticiclone.