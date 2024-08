Meteo, il caldo africano non molla la presa: previsti picchi di 36 gradi

Le previsioni per i prossimi giorni

ROMA – Persistono il caldo e l’afa nell’ultima settimana di agosto con picchi di 36°C ad oltranza sulla Capitale, anche se nelle prossime ore, arriveranno forti temporali. È quanto annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, confermando il ritorno dell’anticiclone africano.

“Per le prossime 36-48 ore – afferma – saranno frequenti gli acquazzoni in spostamento dal nord verso il centrosud”. In mattinata troveremo ancora qualche temporale al settentrione e lungo l’Appennino, ma sarà soprattutto dal pomeriggio che il maltempo sarà diffuso al centrosud.

“Pioverà non solo sull’Appennino – aggiunge – ma a macchia di leopardo su gran parte delle regioni centromeridionali, fino alle zone di pianura”. Mercoledì sarà un po’ più stabile, con tempo asciutto al mattino, temporali confinati in montagna, specie sugli Appennini, e un po’ più diffusi solo sulla Sicilia dove potrebbero risultare intensi. Entro giovedì torneranno ovunque i 34-35°C, specie al Centro-Sud, con picchi costanti di 36°C ancora sulla Capitale, 38-39°C in Sardegna, Sicilia e Basilicata. L’anticiclone africano tornerà a dominare e soprattutto da giovedì il tempo diventerà ancora più caldo e soleggiato ovunque.

Nel dettaglio – Martedì 27. Al nord: temporali sulle Alpi, localmente sulla pianura. Al centro: instabile con temporali sparsi specie su Toscana, Umbria, Lazio ed Appennini. Al sud: temporali in Sicilia e sugli Appennini. – Mercoledì 28. Al nord: sole prevalente. Al centro: temporali pomeridiani su Appennini e zone vicine. Al sud: temporali in Sicilia, Calabria, più occasionali altrove. – Giovedì 29. Al nord: sole e caldo in aumento. Al centro: soleggiato e caldo. Al sud: sole e caldo, qualche temporale in più sulla Calabria. – Tendenza: sempre più sole e sempre più caldo