Meteo, il maltempo concede una tregua: ma durerà poco

Le previsioni per i prossimi giorni

ROMA – Il vortice, responsabile della tempesta dell’Immacolata, si sposta verso la Spagna ma da venerdì 13 tornerà a farci visita. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma l’allontanamento del vortice responsabile della tanta neve su Alpi e nord Appennino, delle piogge diffuse e dei temporali fuori stagione. Il vortice si sta allontanando verso la Spagna con una rimonta anticiclonica importante, soprattutto al Nord dove la pressione salirà in 24 ore da 1014 hPa (o millibar che è equivalente) a circa 1026-1027 hPa: le condizioni meteo torneranno decisamente più stabili e finiranno le precipitazioni anche sull’Emilia Romagna.

Nelle prossime ore alcuni fenomeni residui interesseranno solo il Medio Adriatico e il meridione, specie il Basso Tirreno dove di pioggia ne è caduta tanta. Perdurano tuttavia venti tesi di tramontana attesi in Liguria di Ponente. Giovedì il tempo sarà in generale buono anche se il vortice, ritiratosi in Spagna, inizierà già la sua ‘marcia del gambero’, indietro verso l’Italia: sono previste delle piogge in Sicilia e sulla Sardegna, in serata a tratti intense. Sulla penisola il tempo sarà in prevalenza soleggiato salvo qualche addensamento in più al mattino sul versante adriatico e la persistenza della nebbia in Val Padana.

Da venerdì 13 il tempo peggiorerà gradualmente su tutto il Centro-Sud con piogge in spostamento dalle Isole Maggiori verso la penisola, specie in serata e verso le regioni tirreniche. Qualche fenomeno raggiungerà anche la Liguria e l’Emilia Romagna ma il maltempo si concentrerà sul Centro-Sud, come detto dal pomeriggio sera. Al Nord dove le schiarite saranno più ampie avremo anche delle timide gelate in pianura. Mentre sabato avremo ancora qualche pioggia al Centro-Sud, e domenica prevarrà il sole salvo sulle estreme regioni meridionali. Secondo il meteorologo del sito www.iLMeteo.it la prossima settimana sarà dominata dall’alta pressione.