Le previsioni

ROMA – Miglioramento deciso del tempo da domani, con l’alta pressione protagonista dopo l’instabilità degli ultimi giorni. E per il Ponte del 25 aprile avremo sole ‘garantito’ e temperature fino a 25 gradi. Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, “nelle prossime ore sono attesi temporali sul Nord-Ovest e sulle regioni centro-meridionali tirreniche. Si tratterà di fenomeni a carattere sparso, alternati ad ampie schiarite, ma non sono esclusi rovesci localmente intensi, specialmente tra il Basso Lazio e le zone interne del Sud”.

Da giovedì la situazione migliorerà in modo deciso, ma l’aria frizzante si farà sentire al mattino presto. Vivremo giornate caratterizzate da una fortissima escursione termica diurna: le temperature saliranno come sulle montagne russe, partendo dal freddo mattutino per schizzare fino (e oltre) i 20°C durante il pomeriggio. Il consiglio è sempre lo stesso: adottate un abbigliamento “a cipolla”, coperti al mattino e scoperti al pomeriggio. Anche venerdì avremo tanto sole di giorno e un po’ di freddo all’alba (soprattutto al Centro, con minime intorno ai 4-5°C), prima di godere di massime oltre i 22°C. Il sole ci terrà ottima compagnia per tutta la Festa della Liberazione e potrebbe farlo almeno fino a martedì della prossima settimana.

Nel dettaglio: Mercoledì 22. Al Nord: piogge sul Piemonte e sui rilievi. Al Centro: temporali su Lazio, Abruzzo e Molise. Al Sud: instabile soprattutto sulle aree peninsulari e in Puglia. Giovedì 23. Al Nord: soleggiato. Al Centro: tutto sole. Al Sud: residua instabilità su bassa Calabria e Sicilia. Venerdì 24. Al Nord: soleggiato. Al Centro: tutto sole. Al Sud: soleggiato. Tendenza: torna l’anticiclone con sole ovunque. Weekend soleggiato e caldo.