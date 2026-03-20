Meteo, in arrivo maltempo e freddo dalla Norvegia: ecco quando

Le previsioni per i prossimi giorni

ROMA – E’ possibile un drastico peggioramento delle condizioni meteo dal prossimo mercoledì. Dopo un weekend incerto, quello al via domani, tra sole e pioggia, la prossima settimana potrebbe vedere l’arrivo di una gelida massa d’aria artica, in partenza dalla Norvegia, che sembra voler puntare dritta verso l’Italia con una fase di forte maltempo. Le previsioni sono di Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it.

“A causa della temperatura del mare (che inizia gradualmente a salire dopo i tepori delle scorse settimane) e dello scontro violento con l’aria artica – spiega – si temono forti temporali e grandinate: il ghiaccio potrebbe cadere dal cielo con un’intensità importante e pericolosa per le campagne. Non escludiamo fenomeni convettivi con un’instabilità molto simile a quella dei classici e violenti temporali estivi, da giovedì 26 marzo fino a fine mese”.

Questo nuovo colpo di coda invernale, in arrivo a tre mesi esatti dal Natale, continua il meteorologo, “lascerà un’impronta lunga e fredda sul nostro Paese. La Domenica delle Palme, al momento, sembra destinata a trascorrere ancora una volta con temperature sotto la media del periodo e sferzata dal vento”.

Nel dettaglio: Venerdì 20. Al Nord: bel tempo. Al Centro: soleggiato, freddo al mattino. Al Sud: qualche rovescio su Sicilia e Calabria. Sabato 21. Al Nord: peggiora dal Triveneto verso il Nord Ovest in serata, neve sulle Alpi. Al Centro: tempo variabile con prevalenza di sole. Al Sud: soleggiato, poi aumento delle nubi e qualche scroscio isolato. Domenica 22. Al Nord: perturbato al Nord-Ovest. Al Centro: tempo variabile con scrosci pomeridiani. Al Sud: instabile con scrosci diffusi. Tendenza: da giovedì 26 marzo arrivo di aria fredda dalla Norvegia con maltempo invernale.