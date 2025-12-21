Si prevede un deciso peggioramento in tutta la Penisola

ROMA – Si avvicina una perturbazione carica di piogge e nevicate che persisterà per tutta la settimana di Natale. Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, in sostanza, conferma un deciso peggioramento delle condizioni meteorologiche. Avviene già a partire da oggi, con le prime precipitazioni attese sulle regioni del Nord Ovest e sulle due Isole Maggiori. Tutto dipenderà dall’arrivo di correnti fredde di origine polare, in discesa dal Nord Europa.

Sono attese nevicate abbondanti sulle Alpi occidentali potrebbe cadere fino a 1 metro di neve entro Natale oltre i 1400 metri di quota. La fase clou del maltempo, però, è prevista però proprio per la settimana di Natale, con piogge battenti su buona parte dell’Italia. Da segnalare anche il deciso rinforzo dei venti con raffiche intense lungo le coste.

A Natale venti forti e nevicate

Per la giornata di Natale, afferma Gussoni, “si preannunciano condizioni meteorologiche che non si vedevano da diversi anni durante questa festività”. Le regioni del Centro-Sud e le due Isole Maggiori dovranno fare i conti con rovesci temporaleschi, venti forti e nevicate sugli Appennini a partire dai 1200-1400 metri di quota.

Al Nord, in pratica, si registreranno maggiori schiarite specie su Lombardia e Triveneto; discorso diverso su Emilia Romagna, Piemonte e Valle d’Aosta che rimarranno sotto l’influenza di precipitazioni diffuse, con possibilità di neve fino a quote collinari. Un bianco Natale dunque per le principali località sciistiche delle Alpi occidentali con i fiocchi che potrebbero spingersi fin sulla città di Cuneo.

Il dettaglio dei prossimi giorni

Domenica 21 peggiora al Nord-Ovest, al Centro stabile, peggiora in serata, mentre al Sud piogge all’estremo Sud. Lunedì 22 maltempo al Nord-Ovest e neve oltre i 1400 metri, al Centro piogge specie sul versante tirrenico. Al Sud: instabile con qualche rovescio. Martedì 23. Al Nord: piogge su Liguria, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna. Al Centro: piogge diffuse, vento forte lungo le coste. Al Sud: rovesci su Puglia, Campania e Calabria. Tendenza: Vigilia e Natale con tante precipitazioni. Neve a bassa quota al Nord Ovest.