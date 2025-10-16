Meteo, in arrivo trentasei ore di forte maltempo al sud

ROMA – Trentasei ore di forte maltempo al Sud, mentre prosegue l’ottobrata al Nord: queste le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo de ‘iLMeteo.it’, che precisa come questi violenti temporali sono generati dallo scontro tra il il calore del mare, ancora presente alla fine dell’estate e all’inizio dell’autunno, e le prime perturbazioni fredde.

“Nelle prossime ore – spiega Tedici – sarà massima l’allerta sulle regioni meridionali, in particolare Sardegna orientale, Sicilia, Calabria ionica, Metaponto e Campania e anche sui bacini del centro Tirreno: le isole Pontine sono a rischio ulteriori nubifragi, un’altra zona particolarmente colpita sarà la fascia ionica della Calabria dove piove ormai incessantemente.

Sarà dunque – aggiunge – un giovedì nero su mezza Italia, mentre su Alpi, Triveneto, Toscana, Umbria e Marche respireremo ancora la bella ottobrata iniziata più di una settimana fa”. Domani “sarà un’altra giornata difficile, specie al Sud: si prevedono altre piogge molto forti tra Calabria, Basilicata, Puglia e, a tratti, anche tra Abruzzo e Molise. Sarà l’ultimo colpo del primo ciclone di una serie di tre”.

Infatti, dopo un miglioramento atteso sabato 18, domenica è previsto l’arrivo di un secondo ciclone dall’Algeria verso l’estremo Sud, ancora una volta verso Sicilia e Calabria con tante altre piogge. Un terzo ciclone, infine, dovrebbe colpire lunedì il settentrione e parte del Centro Tirreno, spostando l’attenzione da un Sud funestato dal maltempo ad un Nord che sta ancora beneficiando della prevalenza di sole e temperature miti.

Nel dettaglio: Giovedì 16. Al Nord: nubi sulle Alpi, rare piogge, sole altrove. Al Centro: instabile su Abruzzo, Molise e localmente sul Basso Lazio. Al Sud: maltempo con piogge forti e temporali, attenzione alla Puglia centro meridionale. Venerdì 17. Al Nord: nubi sulle Alpi, tanto sole altrove. Al Centro: piovaschi e schiarite su Abruzzo e Molise. Al Sud: maltempo residuo con piogge e temporali sparsi. Sabato 18. Al Nord: soleggiato. Al Centro: sole prevalente. Al Sud: peggiora in Sicilia. Tendenza: domenica con nuovo ciclone e maltempo su Sicilia e Calabria ioniche. Lunedì, perturbazione al Nord.