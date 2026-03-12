Le previsioni per i prossimi giorni

ROMA – Persiste l’alternanza di sole e pioggia con temperature miti fino al weekend, poi l’arrivo di una perturbazione porterà il freddo e la neve sulle Alpi al di sopra dei 1.400 metri. E’ quanto annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it. “Oggi – afferma – per colpa di perturbazione in transito, sono previste piogge sul Nord-Ovest e l’Emilia Romagna, ma colpiranno in modo diffuso e più intenso soprattutto le regioni centrali. Nevicherà, inoltre, sulle Alpi Marittime oltre i 1400 metri di quota”.

Domani, venerdì 13, il fronte perturbato scivolerà rapidamente verso il Meridione, portando instabilità al Sud. La svolta atmosferica si registrerà nel fine settimana quando sotto la spinta una nuova perturbazione il fronte anticiclonico cederà facendo aprire gli ombrelli al Nord-Ovest mentre sul resto del versante tirrenico e sulle Isole Maggiori avremo un’alternanza tra schiarite e qualche fenomeno sparso. Attese , inoltre, abbondanti nevicate sulle Alpi centro-occidentali Domenica il tempo si manterrà un po’ instabile, con una maggiore probabilità di scrosci e acquazzoni al Sud e sulle Isole Maggiori.

Le temperature caleranno ovunque: le proiezioni per la metà della prossima settimana parlano chiaro: Torino: 2°C / 9°C, Milano: 3°C / 10°C, Bologna: 4°C / 11°C, Firenze: 5°C / 13°C, Roma: 6°C / 14°C, Pescara: 5°C / 9°C (esposta ai venti balcanici più freddi), Napoli: 7°C / 14°C e Palermo: 10°C / 16°C.

Nel dettaglio: – Giovedì 12. Al Nord: piogge specialmente su Liguria, bassa Lombardia ed Emilia; neve sulle Alpi. Al Centro: piogge diffuse. Al Sud: tra nubi sparse e qualche acquazzone. – Venerdì 13. Al Nord: nuvolosità irregolare, possibili nebbie in pianura. Al Centro: temporali e acquazzoni improvvisi nel pomeriggio. Al Sud: instabilità diffusa con scrosci di pioggia. – Sabato 14. Al Nord: maltempo al Nord-Ovest con neve sulle Alpi. Al Centro: nubi irregolari, rare piogge. Al Sud: più soleggiato, verso sera peggiora in Sardegna. Tendenza: domenica ancora con piogge. Perturbazioni da est nella nuova settimana, con calo termico.