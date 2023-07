Meteo, in arrivo una settimana bollente: ecco quali saranno i giorni più caldi

L'alta pressione dell'anticiclone Caronte insisterà sull'Italia

1' DI LETTURA

L’alta pressione dell’infuocato anticiclone nord-africano Caronte insisterà sull’Italia per almeno altri 7-8 e la settimana che prenderà il via domani, 17 luglio, sarà una settimana bollente per l’intera penisola.

Nella prossima settimana, in particolare, i giorni di martedì e mercoledì saranno caldissimi. Diverse località del Centro-Sud e delle Isole si toccheranno picchi di 40 gradi, con possibili punte fino a 48 gradi nelle zone interne della Sardegna.

Anche nella seconda parte della settimana il caldo resterà intenso, ma è previsto un leggero calo delle temperature. Quella che sta per iniziare sarà probabilmente una delle ondate di caldo più intense di questi ultimi anni.