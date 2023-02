Meteo in Sicilia: le previsioni aggiornate

Abbassamento delle temperature, venti freddi e nubi sparse

Lunedì’ arriva il Burian con il nocciolo gelido di “NìKola”. Approderà, all’inizio sulla Sardegna con neve a 400 metri, ma tutto il sud Italia comincerà a sentire un forte abbassamento delle temperature, venti freddi e nubi sparse.

In Sicilia tempo stabile, nubi sparse e venti moderati

Un campo di alte pressioni abbraccia la Sicilia garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico e sull’Appennino nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata di oggi; su litorale ionico, litorale meridionale e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti moderati settentrionali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 1200 metri. Basso Tirreno da quasi calmo a molto mosso; Canale molto mosso; Mare di Sicilia da mosso a molto mosso.

Le previsioni meteo per lunedì 6 febbraio

Lunedì 6 febbraio è previsto al mattino tempo asciutto su tutta l’isola con addensamenti sui settori occidentali e sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio nuvolosità in generale aumento con prime piogge sui settori più occidentali. Tra la serata e la notte precipitazioni in arrivo su tutta la regione con neve fino ai 300-400 metri di altitudine. Temperature minime e massime in generale diminuzione.

Martedì 7 febbraio vortice ciclonico in Sicilia

Sarà martedì 7 febbraio che sulla Sicilia si abbatterà un vortice ciclonico che raggiunge l’isola portando con se maltempo e neve in collina. Ultime piogge in Sardegna, soleggiato e asciutto invece altrove