Meteo in Sicilia, temporali e venti forti: le previsioni

Settimana all'insegna dell'instabilità

Prosegue all’insegna dell’instabilità la settimana in Sicilia. Secondo gli esperti di 3bmeteo si prevede “variabilità sulla Sicilia con qualche breve acquazzone tra palermitano e messinese. Venti tesi da OSO, temperature stabili. Il passaggio della perturbazione apre una fase instabile. Per questo si verificheranno nuovi rovesci a sfondo temporalesco. In particolare sarà il versante tirrenico a risentirne con venti tesi da Libeccio e Ponente e mari molto mossi”.